++Powell, non preoccupato che Fed possa perdere indipendenza

agenzia

'Ampio sostegno bipartisan al Congresso'

WASHINGTON, 04 DIC – “Non sono preoccupato che possiamo perdere la nostra indipendenza stutaria… C’e’ ampio sostegno al Congresso in entrambi i partiti a favore dell’indipendenza della Fed”: lo ha detto il presidente della Fed Jerome Powell parlando alla New York Times DealBook conference, in risposta ad una domanda sul desiderio di Donald Trump di avere più voce in capitolo sulle decisioni della banca centrale Usa. “L’economia americana e’ in buona forma ha aggiunto. La sua apparizione è l’ultima pubblica a due settimane dalla data in cui la banca centrale Usa annuncerà la sua decisione sui tassi di interesse ed è l’ultima apparizione pubblica di Powell prima di allora. I mercati si aspettano fortemente che la Fed abbassi il suo tasso di interesse di un altro quarto di punto percentuale.

