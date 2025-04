agenzia

Il titolo ha guadagnato il 4,9%

MILANO, 10 APR – Prada ha riunito il cda per dare il via al possibile accordo con Capri Holdings per l’acquisto di Versace, che riporterebbe in Italia il brand. In Borsa a Hong Kong, sulle attese dell’operazione, il titolo ha chiuso in rialzo del 4,93% a 47,85 dollari.

