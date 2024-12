Presidio metalmeccanici davanti a Confindustria Verona

agenzia

Un minuto di silenzio per le vittime di Calenzano

VERONA, 13 DIC – Alcune centinaia di lavoratori hanno manifestato questa mattina a Verona, davanti alla sede di Confindustria, nell’ambito delle 8 ore di sciopero proclamate dai sindacati Cgil, Cisl e Uil per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dell’industria metalmeccanica e dell’installazione impianti. La manifestazione si è aperta con un minuto di silenzio per ricordare le vittime di Calenzano e gli altri morti sul lavoro, “una strage – è stato sottolineato durante gli interventi – che non conosce soste ed è figlia non solo dell’incuria e della superficialità, ma talvolta anche del profitto ad ogni costo”. “Non possiamo restare in silenzio – ha detto il segretario Fiom Cgil Veneto, Antonio Silvestri – mentre i nostri diritti vengono calpestati e le nostre rivendicazioni ignorate, la crisi è sotto gli occhi di tutti con una situazione preoccupante per molti lavoratori, dissimulata sotto forme di occupazione precaria e testimoniata dall’aumento delle ore di cassa integrazione”.

