Pressione fiscale insostenibile: nell’ultimo trimestre del 2023 è arrivata al 50,3%

tasse

La rilevazione dell'Istat

Nel quarto trimestre 2023 la pressione fiscale è stata pari al 50,3%, in aumento di 1,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni in rapporto al Pil è stato pari a -5,5%, in miglioramento da -6,7% dello stesso trimestre del 2022. Lo comunica Istat nel Conto trimestrale delle Pa.Il saldo primario (l’indebitamenti al netto degli interessi passivi) è risultato negativo, con un’incidenza sul Pil del -1,5% (-1,9% nel quarto trimestre del 2022). «Il quadro di finanza pubblica – scrive l’Istat – mostra un indebitamento in miglioramento e una pressione fiscale in crescita rispetto al quarto trimestre dell’anno precedente».