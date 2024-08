agenzia

Il Wti sale a 74 dollari al barile

ROMA, 06 AGO – Sono in rialzo questa mattina i prezzi del petrolio. Il Wti americano con consegna a settembre registra un guadagno dell’1,45% salendo a 74 dollari al barile. Il contratto di ottobre sul Brent è invece a 77,19 dollari, in rialzo in questo caso dell’1,17%.

