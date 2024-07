Prezzi produzione industria a giugno +0,7% mese, -2,5% anno

agenzia

Istat, rialzo dei prezzi della componente energetica

ROMA, 31 LUG – A giugno 2024, i prezzi alla produzione dell’industria crescono dello 0,7% rispetto al mese precedente, sostenuti principalmente dal rialzo dei prezzi della componente energetica sul mercato interno, e flettono del 2,5% rispetto all’anno precedente (era -3,5% a maggio). Lo rileva l’Istat sottolineando che sul mercato interno i prezzi aumentano dell’1,0% su base mensile e diminuiscono del 3,5% su base annua (da -4,9% del mese precedente). Al netto del comparto energetico, i prezzi registrano una crescita congiunturale modesta (+0,1%) e una flessione tendenziale dell’1,0% (-1,5% a maggio). Sul mercato estero i prezzi diminuiscono dello 0,2% su base mensile (-0,2% area euro, invariati nell’area non euro) e dello 0,8% su base annua (-1,2% area euro, -0,1% area non euro). Nel secondo trimestre 2024, rispetto al precedente, i prezzi alla produzione dell’industria diminuiscono dell’1,0% (-1,6% mercato interno, +0,3% mercato estero). A giugno 2024, i prezzi alla produzione delle costruzioni per “Edifici residenziali e non residenziali” sono stazionari su base mensile e flettono dello 0,8% su base annua (da -1,4% del mese precedente); quelli di “Strade e Ferrovie” diminuiscono dello 0,2% in termini congiunturali e dell’1,0% in termini tendenziali (era -1,4% a maggio).

