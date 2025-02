agenzia

Contro i 50,18 euro di ieri

ROMA, 26 FEB – Il prezzo del gas in Italia torna a scendere. Per oggi, 26 febbraio, il valore dell’indice Igi (Italian gas index) è pari a 46,29 euro a MWh, in ribasso rispetto ai 50,18 euro a MWh di ieri. Lo comunica il Gme.

