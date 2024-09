agenzia

Quotazioni in calo dello 0,50%

NEW YORK, 25 SET – Prezzi del petrolio in calo in avvio di giornata. I contratti sul greggio Wti scendono dello 0,50% a 71,20 dollari al barile, il Brent scende a 74,87 dollari al barile (-0,40%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA