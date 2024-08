Prezzo del petrolio in lieve rialzo a 76,7 dollari

agenzia

Brent a 78,8 dollari dopo turbolenze dei giorni scorsi

ROMA, 29 AGO – Prezzo del petrolio in lieve rialzo sui mercati, dopo le turbolenze dei giorni scorsi in cui il greggio ha subito degli alti e bassi, in conseguenza delle notizie provenienti dal Medio Oriente e dallo stop della produzione in Libia. Il Wti del Texas inizia la seduta con un aumento dello 0,34% a 76,7 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord scambia a 78,8 (+0,22%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA