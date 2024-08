Prezzo dell’oro poco sotto il livello record, a 2518 dollari

agenzia

Attesa dei mercati per le mosse della Fed sui tassi

ROMA, 29 AGO – Si muove poco sotto il livello record, raggiunto nei giorni scorsi, il prezzo dell’oro, in attesa delle prossime mosse sui tassi della Federal reserve. Il metallo con consegna immediata, che viene apprezzato dagli investitori in caso di riduzione dei tassi come bene rifugio, passa di mano a 2518 dollari l’oncia (+0,57%) contro il massimo di 2531 toccato nei giorni scorsi,

