Prezzo oro e argento in rialzo con attesa taglio dei tassi Fed

agenzia

Accelera focus investitori sul mercato dei metalli

ROMA, 01 SET – La prospettiva di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve spinge, sui mercati mondiali, le quotazioni dei metalli preziosi. L’oro si è avvicinato alla soglia dei 3500 dollari l’oncia, il massimo storico toccato nello scorso mese di aprile e ora scambia a 3477 dollari (+0,9%). Acquisti anche sull’argento che passa di mano a 40,75 dollari l’oncia con un balzo del 2,6%, portando il rialzo annuale a +40%. Si tratta dell’ennesimo aumento per i metalli, da sempre considerati come ‘beni rifugio’ dagli investitori alle prese con le incertezze geopolitiche e i dazi e ora con un prossimo calo dei rendimenti dei prodotti finanziari (cui si aggiunge anche l’attacco di Trump all’indipendenza della banca centrale). Negli ultimi 3 anni le quotazioni di oro e argento sono così raddoppiate, aiutate anche, come sottolinea Bloomberg, dal recente indebolimento del dollaro che aumenta il potere di acquisto da parte di Cina e India, i maggiori consumatori di oro.

