agenzia
Prezzo oro sui massimi, Spot scambiato a 3.683 dollari
Comex supera i 3.721 dollari l'oncia
ROMA, 16 SET – Prezzo dell’oro sui massimi questa mattina sui mercati valutari: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 3.683,51 dollari l’oncia con un aumento dello 0,12% dopo aver toccato nella notte i 3.689 dollari. L’oro con consegna a dicembre (Comex) passa di mano a 3.721,80 dollari l’oncia con un avanzamento dello 0,08%.
