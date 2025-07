Procedimento Autorità trasporti su Rfi per stop treni 2/10

agenzia

Rfi, certi di aver rispettato tutte le procedure procedure

ROMA, 11 LUG – L’Autorità dei Trasporti ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana per lo stop dei treni del 2 ottobre 2024, che secondo alcune ricostruzioni è stato attribuito ad un filo tranciato da un chiodo. “Rfi si è attivata nell’immediato per fornire all’Autorità di Regolazione dei Trasporti tutte le informazioni e i documenti necessari per dimostrare la correttezza del proprio operato, con la massima trasparenza e collaborazione”, fa sapere il gruppo sottolineando che “quanto accaduto il 2 ottobre 2024 è stato oggetto di attente valutazioni interne all’azienda, che hanno dimostrato l’attivazione immediata di tutte le misure necessarie per la ripresa della circolazione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA