Produzione industria ancora in calo sull’anno, è il 22esimo mese

Istat, ma lieve aumento rispetto a ottobre (+0,3%)

ROMA, 14 GEN – A novembre 2024 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dello 0,3% rispetto a ottobre. Lo rileva l’Istat precisando però che in termini tendenziali prosegue, per il ventiduesimo mese consecutivo, la lunga fase di contrazione dell’indice corretto per gli effetti di calendario. Al netto degli effetti di calendario infatti, a novembre 2024 l’indice complessivo diminuisce in termini tendenziali dell’1,5% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20 contro i 21 di novembre 2023).

