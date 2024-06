Pronti 20 milioni per il bonus carburante per l’autotrasporto

agenzia

Salvini, 'impegno per dare risposte a una categoria preziosa'

ROMA, 07 GIU – Pronti 20 milioni di euro per il bonus carburante 2024, destinato alle imprese dell’autotrasporto merci per conto terzi. Lo fa sapere il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilevando che Matteo Salvini sottolinea il massimo impegno “per dare risposte concrete a una categoria preziosa”. Il decreto di ripartizione della direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto, pubblicato – si legge nella nota – indica i criteri e le modalità di attuazione per beneficiare del contributo. Si tratta di fondi che andranno a coloro che hanno presentato istanza a dicembre scorso, attraverso l’apposita piattaforma informatica dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e valutate dalla direzione generale.

