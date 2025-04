Prysmian, 55% dei ricavi da soluzioni sostenibili entro il 2028

agenzia

Diffuso il documento 'Highlights di Sostenibilità 2024'

MILANO, 17 APR – Prysmian conferma l’impegno a raggiungere il 55% dei ricavi da soluzioni sostenibili entro il 2028, rispetto al 43% del 2024. L’obiettivo, già annunciato al ‘capital Markets day’ di marzo a New York, è indicato nel documento ‘Highlights di Sostenibilità 2024’, disponibile da oggi sul sito del gruppo. Nel 2024 Prysmian ha ridotto del 37% le emissioni di gas serra Scopo 1 e 2 e del 54% quelle di Scopo 3. In calo del 3% i consumi energetici rispetto al 2023 e installati impianti fotovoltaici in 8 stabilimenti. Prysmian ha anche integrato l’utilizzo del polietilene riciclato nelle guaine dei cavi e aumentato l’uso di alluminio verde nei conduttori delle linee aeree.

