Prysmian inaugura la nave posacavi Monna Lisa in Finlandia

agenzia

Battaini, possibile connettere territori prima irraggiungibili

MILANO, 14 MAG – Prysmian ha inaugurato la nuova nave posacavi Monna Lisa nella sede di Pikkala (Finlandia) a pochi chilometri da Helsinki. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che lo stabilimento stesso è stato oggetto di un ampliamento che ha interessato la linea produttiva di cavi ad alta tensione, che dispone ora di una torre di 185 metri, la più alta di tutto il paese scandinavo. La Prysmian Monna Lisa, in grado di installare cavi a profondità record di 2.150 metri, rappresenta inoltre l’evoluzione del precedente standard stabilito dalla Prysmian Leonardo Da Vinci. “Il business ‘Transmission’ (cavi ad alta tensione, ndr) – spiega l’amministratore delegato Massimo Battaini – è fondamentale per la nostra crescita organica”. “Negli ultimi mesi – afferma – abbiamo compiuto progressi straordinari e, grazie alla nostra visione di lungo termine, oggi vediamo la nostra posizione rafforzarsi ulteriormente con l’inaugurazione di questi due importanti asset”. “Il nostro – sottolinea – è un investimento non solo per l’Europa, ma anche per la nostra sicurezza e l’indipendenza energetica globale”. Secondo il manager le interconnessioni in cavo sono infatti ” il cuore del sistema energetico europeo, e sono realizzate da noi, non solo qui in Finlandia, ma anche in Italia, Germania e Francia, dove stiamo investendo in capacità produttiva”. “Grazie alle nostre navi posacavi in grado di installare in acque molto profonde – conclude – possiamo connettere territori prima irraggiungibili”.

