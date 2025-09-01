agenzia
Prysmian prosegue disimpegno dalla cinese Yofc, ora al 10%
Ceduta quota 5% per 186 milioni, prevede di scendere fino al 5%
MILANO, 01 SET – Prosegue il disimpegno di Prysmian dalla società di cavi cinese Yangtze Optical Fibre and Cable Joint. Il gruppo ha ceduto un altro 5% incassando 1,7 miliardi di dollari di Hong Kong (pari a circa EUR 186 milioni). Draka (la controllata olandese di Prysmian che, a cascata, detiene le partecipazioni in Yofc) detiene ancora circa il 10% del capitale e intende scendere al 5%, preannuncia in una nota.
