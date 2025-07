Prysmian, ricavi semestre oltre 9,65 miliardi, utile +6%

agenzia

Rialza stime per l'intero esercizio, più di 1 miliardo di cassa

MILANO, 31 LUG – Prysmian ha chiuso il primo semestre dell’anno con ricavi in crescita del 4% a oltre 9,65 miliardi di euro. Balza del 30,3% il margine operativo lordo a 1,13 miliardi, mentre l’utile netto segna un progresso del 6% a 426 milioni. Si espande da 1,22 a 4,69 miliardi l’indebitamento finanziario netto, mentre il flusso di cassa disponibile cresce del 10% a 979 milioni. In rialzo le stime per l’intero esercizio, pur con il tasso di cambio tra euro e dollaro sfavorevole rispetto allo scorso febbraio. Il margine operativo lordo è previsto ora tra 2,3 e oltre 2,37 miliardi e il flusso di cassa disponibile tra 1 e oltre 1,07 miliardi.

