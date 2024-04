Prysmian rileva l’americana Encore Wire per 3,9 miliardi

agenzia

Nasce un gruppo in grado di generare ricavi per 17,7 miliardi

MILANO, 15 APR – Prysmian annuncia l’acquisizione dell’americana Encore Wire per 290 dollari ad azione (272,15 euro), con un premio del 20% sul prezzo medio dei 30 giorni precedenti lo scorso 12 aprile. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l’operazione valorizza l’azienda Usa che produce cavi elettrici 4,2 miliardi di dollari (3,94 miliardi di euro). Nel 2023 Encore Wire ha realizzato ricavi per circa 2,6 miliardi di dollari (2,44 miliardi di euro) e un margine operativo lordo di 517 milioni di dollari (485,19 milioni di euro). Con l’operazione nasce un gruppo in grado di generare un fatturato di oltre 17,7 miliardi, con un margine operativo lordo fi 2,1 miliardi di euro, sulla base dei risultati ori forma del 2013.

