Puliti, dividendo di Saipem oltre il triplo di quanto previsto

Il progetto di Courselles sur Mer sarà concluso entro il 2026

MILANO, 26 FEB – Il 2024 è stato per Saipem “un anno straordinario, soprattutto per quanto riguarda la generazione di cassa” pari a 757 milioni di euro. Lo afferma l’amministratore delegato Alessandro Puliti sottolineando che “abbiamo registrato una accelerazione sui risultati chiavi nel quarto trimestre, con dati che sono i migliori dal 2012”. “Questi dati – ha sottolineato ci hanno consentito di tornare al dividendo e distribuire una cedola superiore alle attese, oltre il triplo di quanto inizialmente previsto, per un totale di a 333 milioni di euro. “Sono stati risultati forti pur con i costi aggiuntivi provenienti dal progetto Courselles sur Mer”, ha aggiunto sottolineando “la traiettoria impressionante del Mol che è tradotta in una cassa operativa in crescita dell’80% dal 2022 “. Quanto a Courselles sur Mer il manager ha indicato che grazie all’accelerazione die tempi di posta dei ‘jacket’ i lavori saranno completati nel 2026.

