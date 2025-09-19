Qe, prezzo benzina self sale a 1,720 euro al litro

agenzia

Servito a 1,863 euro al litro

ROMA, 19 SET – I prezzi dei carburanti sono in aumento: in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 del 18 settembre, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self sale a 1,720 euro al litro (1,718 la rilevazione del 17 settembre), con le compagnie tra 1,709 e 1,734 euro al litro (no logo 1,708). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,647 euro al litro (rispetto a 1,645), con i diversi marchi tra 1,639 e 1,659 euro al litro (no logo 1,636). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato sale a 1,863 euro al litro (1,861 il dato del 17 settembre), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,796 e 1,940 euro al litro (no logo 1,767). La media del diesel servito è 1,790 euro al litro (contro 1,787), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,729 e 1,864 euro al litro (no logo 1,694). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,700 e 0,721 euro al litro (no logo 0,688). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,417 a 1,486 euro al kg (no logo 1,410).

