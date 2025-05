Rallentamento globale pesa sul Porto di Trieste (-4,25%)

agenzia

Primo trimestre 2025. Segnato però record storico container +35%

TRIESTE, 07 MAG – Il contesto economico globale incerto, con il rallentamento della domanda internazionale e persistenti tensioni geopolitiche, hanno condizionato l’attività del porto di Trieste che ha chiuso il primo trimestre 2025 con un calo nella movimentazione complessiva del 4,25%, pari a 13,6 milioni di tonnellate di merce rispetto al 2024. Nello specifico, il calo è imputabile principalmente alla flessione delle rinfuse liquide che sono state di 8,6 milioni di tonnellate (-12,34%), legata alla manutenzione programmata su alcune raffinerie collegate all’infrastruttura TAL. Dati positivi emergono invece dagli altri comparti: i container segnano un risultato record con 237.534 TEU movimentati (+34,75%): è il miglior primo trimestre nella storia dello scalo giuliano. Il solo mese di marzo, con 87.837 TEU movimentati (+39,34%), fissa il miglior risultato mai registrato in marzo. Cresce anche il traffico container a bordo delle navi RO-RO, che raggiunge 31.717 TEU (+11,30%). Slancio per le merci varie, che totalizzano 4,9 milioni tonnellate (+14,62%); il traffico RO-RO conferma la solidità con 77.618 unità movimentate (+2,35%) e aumentano anche le toccate dell’Autostrada del Mare da/verso la Turchia, da 209 a 227 (+8,61%). Sul fronte del traffico passeggeri, si rileva un rallentamento dell’attività crocieristica con 2.370 crocieristi registrati nel trimestre (-37,73%). Tiene, invece, il traffico ferroviario con 2.084 treni movimentati nel periodo (-0,38%). Un risultato significativo, ottenuto nonostante le criticità infrastrutturali lungo i principali valichi alpini (in particolare Brennero e Tarvisio), che hanno inciso sulla regolarità dei flussi transfrontalieri.

