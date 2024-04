‘Rec’, alla Milano Design Week un’installazione per il riciclo

agenzia

Philip Morris lancia il suo progetto di economia circolare

MILANO, 15 APR – Una lounge che prende forma giorno dopo giorno, con le pareti che si trasformeranno in una tela bianca sulla quale verranno raffigurati durante l’intera manifestazione motivi grafici a linea continua che esprimono il mutamento incessante della materia e la centralità del programma di economia circolare presentato da Philip Morris per la Milano Design Week. Gli ambienti della Lounge in Via Tortona 31 a Milano ospiteranno infatti, dal 15 al 21 aprile, un’installazione dedicata a REC, il progetto di riciclo di Philip Morris Italia che punta a riciclare entro il 2024 fino a 500mila rifiuti dei propri dispositivi, con un obiettivo di recupero in media di oltre l’80% delle materie prime presenti nei device, tra cui materiali plastici e metallici, magneti, batterie agli ioni di litio e circuiti. Non solo, perché in questi giorni i visitatori che utilizzano riscaldatori di tabacco potranno contribuire all’obiettivo di REC scegliendo di lasciare i propri dispositivi che non usano più, affinché possano esserne recuperate le materie prime, trasformando così i rifiuti in risorsa, in un’ottica di circolarità. “La speciale cornice di pubblico della Milano Design Week rappresenta un’occasione preziosa per presentare il nostro programma di economia circolare. Oltre alla presentazione di REC, un progetto molto importante nel riciclo dei rifiuti dei dispositivi a tabacco riscaldato, oggi questa visione si arricchisce con l’attivazione dell’iniziativa Refreshed, che ha l’obiettivo di dare una seconda vita ai dispositivi, contribuendo a ridurre la creazione di rifiuti” ha commentato Gianluca Iannelli, head of smoke-free products di Philip Morris Italia.

