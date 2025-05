Referendum, Landini ‘penso che ce la possiamo fare’

agenzia

Cgil: "legge contro lavoro sbagliata a prescindere da chi la fa"

ANCONA, 13 MAG – “Penso che ce la possiamo fare. Non è facile, ma penso che ce la possiamo fare”. E’ ottimista sull’esito dei referendum dell’8 e del 9 giugno il segretario della Cgil Maurizio Landini che oggi è nelle Marche per alcune iniziative a sostegno della campagna referendaria. “Chi va a votare – ha detto – non vota per la Cgil ma per migliorare i diritti di chi lavora. L’invito a votare lo rivolgo a tutti i lavoratori, a tutti i cittadini, giovani e anziani”. “Non stiamo cancellando leggi fatte dal governo Renzi o Meloni, perché per noi quando una legge è contro il lavoro e contro i lavoratori è sbagliata, a prescindere da chi lo fa”.

