Regione Fvg sarà la prima a entrare nel Polo nazionale subacquea

agenzia

Rosolen, strategico del progresso tecnologico e dell'innovazione

TRIESTE, 11 OTT – “Il Friuli Venezia Giulia sarà la prima Regione a entrare nel Polo nazionale della dimensione subacquea, il progetto che coinvolge Marina militare italiana, ministeri ed esponenti del mondo accademico, della comunità scientifica e dell’industria nazionale nel settore underwater. Una scelta connessa a una visione di lungo periodo per lo sviluppo della nostra regione, investendo in un comparto strategico nell’ottica del progresso tecnologico e dell’innovazione”. Lo ha annunciato l’assessora regionale al Lavoro, Formazione e Ricerca, Alessia Rosolen, al convegno “Underwater economy: il Polo nazionale della subacquea” nell’ambito del Barcolana sea summit. “Crediamo nell’importanza di far parte di un piano trasversale di interesse nazionale per rafforzare la competitività del nostro territorio – ha sostenuto Rosolen – Altro aspetto è la volontà di partecipare al dibattito nazionale dando voce a tutto ciò che attiene all’attività del settore nel bacino Adriatico. Siamo inoltre convinti della centralità che il Fvg può mantenere su scala internazionale in un futuro che guarda all’importazione di nuovi combustibili e fonti di energia rinnovabile, con il porto di Trieste a fungere da hub strategico anche dal punto di vista geopolitico. Investire nella subacquea vuol dire mettere assieme tutte queste visioni e sapere le opportunità del mercato”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA