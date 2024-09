Regole patente a punti in Gazzetta, a via iter per aziende

agenzia

Fonti ministero lavoro, circolare lunedì, operativa da 1 ottobre

ROMA, 21 SET – E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo del Ministero del lavoro contenente il Regolamento sulla patente a punti, che sarà obbligatoria dal primo ottobre per operare nei cantieri. Fonti del ministero fanno sapere che la circolare esplicativa dell’Ispettorato nazionale del Lavoro sarà pubblicata lunedì prossimo. Ferma restando l’operatività della misura per tutti i soggetti coinvolti a partire dal primo ottobre, spiegano le stesse fonti, le aziende potranno avviare le procedure per la patente a crediti e saranno accompagnate lungo tutto il processo di rilascio e prima applicazione continuando a lavorare.

