Regole su nomina revisori enti locali, la conferenza degli Ordini dei commercialisti siciliani chiede modifiche alla Regione

Attualità

Il coordinatore Attinelli: "Abbiamo inviato una lettera aperta sul delicato tema e restiamo a disposizione"

Il coordinatore della conferenza degli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Sicilia, Maurizio Attinelli (nella foto), ha inviato una lettera aperta alla Regione ribadendo la piena disponibilità a collaborare con le istituzioni siciliane. “La conferenza della nostra categoria – scrive Attinelli nella missiva – è pronta a mettere a disposizione la consolidata esperienza professionale e le competenze specialistiche acquisite dagli oltre 8.600 commercialisti siciliani con l’obiettivo di contribuire concretamente al miglioramento della normativa sul reclutamento degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali. Tuttavia, con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana – Parte I, n. 7 del 4 febbraio 2025 – della Legge 30 gennaio 2025, n. 3, recante “Disposizioni finanziarie varie”, è stato introdotto all’articolo 61 un nuovo comma, il 9 bis. Tale norma, che attribuisce ai soggetti controllati (giunta comunale) la facoltà di rinnovare l’organo di revisione, appare in contrasto con il principio fondamentale di indipendenza dell’organo di controllo”.