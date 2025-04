Renault, 564mila veicoli venduti nel primo trimestre (+2,9%)

agenzia

Ricavi 11,7 miliardi, auto elettrificate oltre 44% delle vendite

MILANO, 24 APR – Renault ha chiuso il primo trimestre con ricavi in calo dello 0,3% a 11,7 miliardi di euro, che, a cambi costanti, sisultano in crescita dello 0,6%. In crescita del 2,9% le vendite a 564.980 veicoli. Prosegue “l’offensiva sull’elettrificazione” del gruppo, che vanta un mix del 44,2% di vendite di veicoli elettrificati in Europa, con un progresso del 15,3% rispetto all’analogo periodo precedente. Nel dettaglio, i veicoli ibridi sono al 31% e i veicoli totalmente elettrici al 13,2%. Confermate le stime per l’intero esercizio.

