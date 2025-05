Renault: dividendo 2,20 euro/azione, via libera dell’Assemblea

agenzia

Da avvio piano Renaulution, 2,3 miliardi ai lavoratori

ROMA, 30 APR – L’Assemblea Generale del Gruppo Renault svoltasi oggi a Boulogne-Billancourt ha approvato il pagamento di un dividendo di 2,20 euro per azione (+19% rispetto al 2023) con payout ratio del 21,5%. Dall’avvio del piano Renaulution, oltre 2,3 miliardi sono stati distribuiti ai lavoratori tramite bonus, azionariato e contributi aziendali. Il piano di azionariato Renaulution Shareplan, avviato nel 2022, ha coinvolto oltre il 90% dei dipendenti in circa 30 Paesi. In tre anni, la quota di capitale detenuta dai dipendenti è cresciuta dal 3,6% al 5,75%. L’Assemblea ha approvato tutte le risoluzioni all’odg con un quorum del 74,04%.

