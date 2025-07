Renault Group, vendite mondiali +1,3% in I semestre

agenzia

'Marchi del gruppo mantengono la rotta in un contesto difficile'

PARIGI, 23 LUG – Renault Group registra nel primo semestre 2025 un aumento delle vendite mondiali (+1,3% rispetto al 2024), raggiungendo 1.169.773 veicoli venduti: è quanto annuncia il costruttore automobilistico in una nota intitolata ‘I marchi di Renault Group mantengono la rotta in un contesto difficile’. Sui mercati internazionali, si prosegue nel comunicato, la marca Renault cresce tre volte più velocemente del mercato (+16,3%), grazie al successo commerciale dei primi modelli dell’International Game Plan. In Europa, su un mercato delle autovetture in calo dell’1,0%, il colosso francese registra un aumento del 5,4%, raggiungendo 708.106 veicoli immatricolati.

