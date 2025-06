Revo, nel piano al 2028 la ‘tecnologia con le persone al centro’

agenzia

Obiettivo premi lordi contabilizzati per 550 milioni

MILANO, 04 GIU – La compagnia assicuratrice Revo lancia il Piano industriale 2026-2028 inaugurando la ‘Techuman era’, ossia la “tecnologia proprietaria che pone l’essere umano al centro”. Una ricetta basata su “strumenti di intelligenza artificiale che migliorano la produttività, la qualità del servizio e la capacità decisionale”. Una “visione trasformativa” che si articola lungo “pilastri della catena del valore”. In primis Revo prevede la creazione di un “modello distributivo integrato”, con l’ampliamento e la digitalizzazione della rete di intermediari, che sarà composta da “oltre 750 collaboratori attivi entro il 2028”. Segue la messa a punto di un “modello operativo evoluto”, con il rafforzamento della piattaforma proprietaria con strumenti di intelligenza artificiale generativa, alcuni dei quali già integrati nei processi di sottoscrizione, gestione dei sinistri e nelle attività di ‘back-office’. Non manca la “innovazione di prodotto”, che consiste nell’arricchimento del portafoglio dei prodotti, delle ‘specialty line’ e delle polizze parametriche. In questo campo è previsto un “approccio sempre più modulare, flessibile e guidato dai dati”. Il piano si completa con la ‘algorithmic underwriting’, ossia l’automazione evoluta nella selezione e valutazione di alcuni rischi per garantire “rapidità, precisione e scalabilità”. Tra gli obiettivi indicati dal piano Revo indica “l’eccellenza tecnica e l’aumento della redditività operativa” arrivando a generare premi lordi contabilizzati per oltre 550 milioni di euro al 2028, con un utile netto rettificato di 50 milioni.

