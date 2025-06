Revolut inaugura i suoi Atm e prepara lo sbarco in Italia

agenzia

In Spagna prima rete di sportelli automatici

MADRID, 04 GIU – Revolut, la app finanziaria e neo banca britannica operante in internet, con oltre 55 milioni di utenti globali, ha scelto la Spagna per installare la sua prima rete di sportelli automatici. E si prepara a sbarcare in Italia. Con un lancio inaugurale ieri nel suo hub tecnologico di Barcellona, la compagnia ha presentato i propri ATM dal design moderno che saranno installati a Madrid e Barcellona, promettendo prelievi gratuiti e servizi innovativi, come l’erogazione istantanea di carte fisiche. L’obiettivo è raggiungere i 200 sportelli nel 2026, ampliando la rete anche ad altre città della penisola iberica, come Malaga e Valencia, con piani futuri di espansione in altri mercati europei e oltre, tra cui Italia, Germania e Portogallo. “Si tratta per Revolut di un’importante espansione fisica dall’app digitale agli Atm che punta a colmare il divario tra servizi digitali e accesso tradizionale al contante, ma anche per aprire un conto e ricevere una carta di credito istantanea”, ha spiegato all’ANSA Ignacio Zunzunegui, responsabile Sud Europa di sviluppo e marketing di Revolut. Nelle prossime settimane, i primi 50 sportelli saranno operativi a Madrid e Barcellona, nelle zone centrali e in centri commerciali. L’iniziativa giunge in un momento strategico per la Spagna, economia ancora fortemente dipendente dal contante, dove la neobanca vanta già quasi 5 milioni di clienti. “I nuovi dispositivi garantiranno prelievi senza commissioni per i clienti Revolut e tassi di cambio vantaggiosi, offrendo un’alternativa superiore ai bancomat tradizionali,”, segnala Zunzunegui. Revolut non si ferma qui: dopo la Spagna, l’espansione è già pianificata per il 2026-2027, con l’Italia fra i prossimi Paesi a ospitare la rete innovativa di sportelli. “L’ambizione della nostra neo banca è essere il conto principale degli italiani. Ad oggi abbiamo oltre 3,5 milioni di clienti in Italia, dove siamo la app più scaricata e stiamo crescendo molto rapidamente”, dice ancora Zunzunegui. “L’obiettivo è fornire un accesso al denaro più intelligente, rafforzando la fiducia degli utenti e stimolando l’acquisizione di nuovi clienti”, conclude.

