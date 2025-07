Revolut sbarca in Italia nel mercato tlc con eSim

agenzia

Mossa fintech dopo lancio in altri paesi europei

ROMA, 31 LUG – La fintech Revolut sbarca in Italia nel mercato delle tlc attraverso un’offerta di eSIM e piani dati globali ai suoi oltre 3 milioni di clienti nel paese. Il gruppo, che ha lanciato nei mesi scorsi la succursale bancaria italiana, punta a offrire la possibilità “di ricaricare dati ovunque si trovino, senza bisogno di una Sim fisica”. “Il lancio delle eSIM in Italia è l’ultima mossa di Revolut nel suo percorso di espansione nel settore delle telecomunicazioni” rileva il gruppo. Revolut ha infatti recentemente annunciato il lancio di piani mobile in Europa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA