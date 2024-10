Ribera conferma, stop alle auto diesel-benzina nel 2035

agenzia

Crippa (Lega), le parole di Ribera sono una sciagura

ROMA, 23 OTT – “L’obiettivo di neutralità climatica per le auto entro il 2035 crea prevedibilità per investitori e produttori. Per arrivarci sarà necessario un approccio neutrale dal punto di vista tecnologico, in cui gli e-fuel hanno un ruolo da svolgere attraverso una modifica mirata del regolamento come parte della revisione prevista”. Lo sottolinea la vicepresidente esecutiva designata della Commissione europea, Teresa Ribera, responsabile per le politiche green Ue, nelle risposte alle domande scritte degli eurodeputati in vista delle audizioni. “Teresa Ribera, responsabile delle politiche green Ue e vicepresidente designata della Commissione Europea, ha dichiarato che il piano di eliminare le auto a diesel e benzina entro il 2035 fornirà una maggiore prevedibilità per gli investitori e i produttori. Questa è una sciagura comunista! Cosa ne pensa il Pd? Andranno Schlein e Conte a spiegarlo a migliaia di lavoratori che perderanno stipendio e speranza? A Bruxelles i Patrioti e la Lega non voteranno mai a favore di questi matti”. Così il vicesegretario della Lega Andrea Crippa.

