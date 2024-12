Ribera, ‘nessun passo indietro su target auto al 2035’

agenzia

"Nessuno sta prendendo in considerazione' l'idea di posticipare"

BRUXELLES, 03 DIC – Nessuna marcia indietro della Commissione Ue sullo stop ai motori diesel e benzina dal 2035. “Non è una cosa che stiamo prendendo in considerazione e direi che non è una cosa che praticamente nessuno sta prendendo in considerazione”, ha detto la vicepresidente con delega alla Transizione pulita, Teresa Ribera, a margine della sua visita alla ArcelorMittal di Gand, in Belgio, secondo quanto riportato da vari media. “La questione sul tavolo”, è come “accompagnare l’industria automobilistica europea in un processo di trasformazione in corso e in una corsa industriale globale attivata da anni”, mantenendo “stabilità” sulle tempistiche.

