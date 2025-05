Ricavi di Dolomiti Energia nel trimestre salgono a 641,6 milioni

agenzia

Investimenti per 151 milioni in forte crescita

TRENTO, 21 MAG – Investimenti per 151 milioni in forte crescita rispetto al primo trimestre 2024 (+139%) e totale ricavi e proventi consolidati a 641,6 milioni di euro in crescita rispetto allo stesso periodo 2024 (+19%) grazie ai maggiori volumi e per effetto dell’aumento dei prezzi sui mercati dell’energia. Sono alcuni dei dati finanziari del Gruppo Dolomiti Energia, che nel primo trimestre del 2025 ha visto aumentare il margine operativo lordo (Ebitda), cresciuto a 117,5 milioni di euro. Il risultato d’esercizio del Gruppo (65,4 milioni di euro) – precisa una nota – è in flessione rispetto al primo trimestre 2024 a causa del ritorno della produzione idroelettrica alle medie storiche. I risultati positivi di questi primi 3 mesi e la strategia finanziaria adottata dal Gruppo hanno portato ad una posizione finanziaria netta che, in un contesto di forti investimenti, passa da 397 milioni del 31 dicembre 2024 ai 571 milioni del primo trimestre 2025. Dolomiti Energia ha completato, nel primo trimestre, due importanti operazioni – con il Gruppo IVPC e con il Gruppo Epico – per l’acquisizione di asset eolici e fotovoltaici in centro e sud Italia per un controvalore complessivo di circa 194 milioni di euro. Con il completamento dell’impianto di Apricena nel mese di febbraio il Gruppo ha raggiunto una potenza di circa 147 Mw di impianti eolici e fotovoltaici in esercizio e in costruzione. Gli investimenti tecnici si sono inoltre concentrati nel potenziamento delle reti di distribuzione elettrica, gas e acqua al fine di renderle sempre più performanti e soprattutto resilienti e capaci di garantire la continuità e la sicurezza del servizio anche a fronte di eventi metereologici estremi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA