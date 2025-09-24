Rieper nuovo presidente di Confindustria in Trentino Alto Adige

agenzia

Rimarrà al vertice regionale per i prossimi tre anni

TRENTO, 24 SET – Il presidente di Confindustria Alto Adige, Alexander Rieper, è stato nominato nuovo presidente di Confindustria Trentino Alto Adige. Rieper ha ricevuto il testimone da Heiner Oberrauch per motivi statutari: a maggio, infatti, gli era succeduto alla presidenza di Confindustria Alto Adige. Rieper rimarrà presidente della Federazione regionale per i prossimi tre anni e, congiuntamente con il presidente di Confindustria Trento, Lorenzo Delladio, ha ringraziato Oberrauch per il lavoro svolto durante il suo mandato. Nella riunione in cui è avvenuto il passaggio di consegne è stata analizzata la situazione economica congiunturale delle due Province e sono stati trattati diversi temi, come la sostenibilità, la competitività e la raggiungibilità dei due territori. A questo proposito, Confindustria regionale ha sottolineato l’importanza del completamento del cunicolo esplorativo del Tunnel di base del Brennero tra Austria e Italia, avvenuto giovedì scorso, evidenziando come sia necessario investire altresì anche sull’infrastruttura autostradale. Intenso anche il confronto sul tema della sostenibilità, molto sentito dalle imprese di entrambi i territori. “Tra le altre cose – ha spiegato Delladio – è nostra intenzione promuovere la diffusione dei bilanci di sostenibilità tra le imprese, per incrementare le iniziative volte a ridurre l’impatto sull’ambiente e insieme a favorire la sostenibilità sociale ed economica. Tra le progettualità avviate, ricordo le iniziative pensate per ottimizzare gli spostamenti casa-lavoro dei lavoratori, tramite il potenziamento del trasporto pubblico e la predisposizione di servizi di car e bike sharing”.

