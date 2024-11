Rinnovabili, in Sicilia battuta d’arresto per le aree idonee

La decisione

Il Consiglio di Stato ha sospeso il decreto di giugno

La magistratura smantella, colpo dopo colpo, le errate impostazioni che l’allora ministro della Transizione ecologica del governo Draghi, Roberto Cingolani, ha impresso alle politiche energetiche del nostro Paese. E ora rischia di fermarsi la corsa dell’Italia – e in particolare della Sicilia che era avanti a tutti – a raggiungere gli obiettivi al 2030 di nuovi impianti energetici da fonti rinnovabili.

Il tutto comincia nel 2021 col Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, che di fatto restringeva la possibilità di nuovi sfruttamenti di risorse, di recente censurato dai giudici. Frattanto, però, a giugno scorso l’attuale ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha emanato un decreto che detta le linee guida per individuare le aree idonee a ospitare parchi eolici e campi fotovoltaici. Il decreto, purtroppo, ha dovuto ricalcare l’impostazione del Pitesai, dando in più alle Regioni la possibilità di adattare le linee guida nazionali alle situazioni dei territori locali. La logica voleva essere, in linea di principio, quella di evitare storture quali le pale eoliche nei pressi di aree archeologiche. Ma la discrezionalità è stata abusata in senza negativo, dando modo, per esempio, alla Regione Sardegna di orientarsi verso un blocco totale delle rinnovabili sull’Isola, e a Toscana, Molise e Sicilia di cominciare a porre paletti restrittivi.

Adesso il Consiglio di Stato ha sospeso il decreto di giugno proprio nella parte che riguarda le Regioni, sostenendo che queste non possono adottare criteri più restrittivi di quelli nazionali, perchè si creerebbero forti disparità fra territori e incertezza negli investitori. Adesso si dovrà attendere la sentenza di merito del Tar Lazio, prevista per il prossimo 5 febbraio.