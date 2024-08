Rinnovo Camera commercio del Sud Est, le associazioni di categoria etnee: «Riavviare subito l’iter»

Catania

Trredici le sigle che chiedono il rinnovo degli organi camerali, disconoscendo anche le modifiche statutarie fatte dal commissario

Vogliono «riavviare subito l’iter per il rinnovo», e disconoscono le modifiche allo statuto della Camera di commercio del Sud Est Sicilia da parte del commissario, Antonino Belcuore. Sono le associazioni di categoria etnee, che inviano una nota congiunta al seguito «del recente comunicato della Consulta delle associazioni di categoria di Siracusa», che lamentava l’assenza di adeguati servizi per le imprese con soli 5 dipendenti. A chiedere le nuove elezioni sono quindi i vertici di Assoesercenti Sicilia, Assotir Catania, Casartigiani Catania, Cidec Catania, Cna Catania, Confartigianato Catania, Compagnia delle Opere Sicilia, Confcommercio Catania, Confesercenti Catania, Confindustria Catania, FedimpreseItalia Catania, Unimpresa Sud Est Sicilia e Upla Claai Catania, che puntualizzano la loro posizione. Come primo punto dicono che la modifica allo statuto «è avvenuta in maniera del tutto unilaterale, per nulla coinvolgendo le sigle di categoria. Un fatto, a ben vedere, di notevole gravità». Inoltre «la riduzione da tre a due dei posti di vicepresidente camerale sottrae rappresentatività ai territori, visto che almeno una provincia non potrà esprimere appunto un vice presidente».