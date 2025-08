Riparte il commercio al dettaglio nell’Eurozona, +0,3% a giugno

agenzia

Eurostat, su base annua +3,1%. Per l'Italia sul mese +0,4%

BRUXELLES, 06 AGO – Dopo il calo di maggio, il commercio al dettaglio torna in territorio positivo in Europa. A giugno, il volume delle vendite è salito dello 0,3% sia nell’Eurozona che nell’intera Ue. Un’inversione di tendenza rispetto al mese precedente, quando si erano registrate flessioni rispettivamente dello 0,3% e dello 0,5%. Su base annua, la crescita è più marcata: rispetto a giugno 2024, l’aumento è del 3,1% in entrambe le aree. Lo comunica Eurostat. A trainare la ripresa a giugno, nell’Eurozona, sono stati i beni non alimentari, in crescita dello 0,6%, seguiti dai carburanti per autotrazione (+0,4%) e alimentari, bevande e tabacco (+0,2%). Tra gli Stati membri con i dati disponibili, a giugno le migliori performance sono state osservate in Croazia (+3,6%), Svezia (+2,6%) e Malta (+2,2%), mentre i ribassi più netti si sono registrati in Francia (-0,9%), Polonia e Slovenia (entrambe -0,8%) e Danimarca (-0,7%). L’Italia ha fatto segnare +0,4% su base mensile, dopo la flessione dello 0,3 registrata a maggio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA