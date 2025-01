Ripartito simulatore Inps. Cgil, cancellati i 3 mesi in più

agenzia

Tolto l'aumento dell'età contributiva a partire dal 2027

ROMA, 10 GEN – L’Inps riaggiorna il simulatore “la mia pensione futura” eliminando il requisito di ulteriori tre mesi per l’accesso alla pensione dal 2027. Lo fa sapere la Cgil. Il servizio era bloccato da questa mattina per manutenzione. Ieri lo stesso sindacato aveva denunciato l’introduzione di una maggiore età pensionabile tra due anni. Il servizio che ha ripreso consente di simulare quale sarà presumibilmente la pensione al termine dell’attività lavorativa. Il calcolo si basa sulla normativa in vigore e su tre elementi fondamentali: età, storia lavorativa e retribuzione/reddito.

