Risultato netto -67,8% a 351 milioni

Chery, 'prevediamo calo ricavi sopra la normale stagionalità'

MILANO, 31 OTT – Stmicroelectronics ha visto scendere i ricavi del 26,6% a 3.251 milioni di dollari e l’utile netto di 351 milioni (-67,8%) con un utile per azione dopo la diluizione pari a 0,37 euro (-68,1%). Il gruppo prevede ricavi ancora in discesa. “Basandoci sull’attuale portafoglio ordini e visibilità della domanda, ci attendiamo un calo dei ricavi fra il quarto trimestre 2024 e il primo trimestre 2025 ben al di sopra della normale stagionalità”, ha indicato Jean-Marc Chery, presidente ceo di St dopo aver segnalasto che “I ricavi netti del terzo trimestre sono stati in linea con il punto intermedio della nostra guidance delle attività”. “Per quanto riguarda le previsioni sulle attività di St per il quarto trimestre, ci aspettiamo, come valori intermedi, ricavi netti di 3,32 miliardi di dollari, corrispondenti a un calo anno su anno del 22,4% e a una crescita del 2,2% rispetto al trimestre precedente; il margine lordo è atteso intorno al 38%, con un impatto di circa 400 punti base dovuto agli oneri da sottoutilizzo della capacità produttiva”, ha segnalato spiegando che “Il valore intermedio di queste previsioni si traduce in ricavi per l’anno 2024 di circa 13,27 miliardi di dollari, corrispondenti ad un calo anno su anno del 23,2%, nella fascia inferiore della forchetta indicata indicata il trimestre precedente, e un margine lordo leggermente al di sotto di quello fornito in quella occasione.

