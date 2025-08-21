Riunione della task force sui dazi alla Farnesina

agenzia

Tajani, intesa sui dazi è un passo importante per dare stabilità

ROMA, 21 AGO – A seguito dell’accordo sulla dichiarazione congiunta tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi, che fa seguito all’intesa politica raggiunta dalla presidente Ursula von der Leyen e il presidente Donald Trump lo scorso 27 luglio, su indicazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani, la Task Force dazi della Farnesina si riunirà oggi alle ore 18. La riunione consentirà di aggiornare i rappresentanti di varie associazioni produttive nel dettaglio, affrontando le implicazioni dell’accordo per i settori più strategici per l’Italia, dalle automobili, ai prodotti farmaceutici, semiconduttori e legname. “L’intesa sui dazi è un passo importante per dare stabilità agli scambi commerciali e alle nostre industrie strategiche”, ha dichiarato il ministro Tajani. “L’Italia ha sempre sostenuto un approccio costruttivo nel dialogo transatlantico, a vantaggio di imprese, lavoratori e crescita sostenibile”. Oggi nella riunione della Task Force Dazi, ha proseguito Tajani, “saranno discussi nel dettaglio i contenuti della Dichiarazione congiunta e le implicazioni per tutti gli attori interessati”. “Questo non è un punto d’arrivo, ma un primo passo verso una cooperazione che si estenderà nel tempo a nuovi settori e consoliderà un’alleanza economica e strategica tra la due sponde dell’Atlantico”, ha concluso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA