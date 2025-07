RoboGo, il robot che fa manutenzione nei porti

agenzia

La tecnologia operativa al Molo VII di Trieste

TRIESTE, 24 LUG – Entrerà in esercizio per la prima volta a Trieste, nell’ ambito del progetto di riqualificazione del Molo VII del porto, RoboGo, un grande robot subacqueo, presentato oggi, che, controllato da remoto, consente di effettuare delicate operazioni di manutenzioni delle strutture portuali. Un progetto che “nasce a Trieste ma che guarda anche agli altri scali” è stato detto durante l’illustrazione della nuova tecnologia “e che parla di innovazione, sostenibilità, crescita”. RoboGo si avvale anche di un sistema di intelligenza artificiale di autoapprendimento, grazie al quale è in grado di mappare le superfici, di rilevare anomalie e di gestire in autonomia gli interventi necessari. Il robot è realizzato da Impresa Taverna, società del gruppo Icop con un investimento di oltre 20 milioni di euro, un impegno che, ha precisato Vittorio Petrucco presidente di Icop, “apre la strada a una nuova generazione di tecnologie al servizio dei porti italiani e internazionali”. Già ormeggiato nel porto di Trieste, RoboGo è dotato di bracci oleodinamici intelligenti, telecamere ad alta risoluzione e sensori avanzati. Le operazioni vengono supervisionate in tempo reale da un punto di controllo. Il sistema permette di ridurre i tempi di lavoro nei terminal ma anche i costi e gli impatti ambientali delle manutenzioni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA