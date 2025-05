Romano, Zes unica strategia vincente contro disparità territori

agenzia

Rilasciate 630 autorizzazioni per un valore di 12 miliardi

NAPOLI, 09 MAG – “È stata una strategia vincete e lo dimostrano i fatti a dispetto di quelle che erano le preoccupazioni inziali. Aver connotato l’intero territorio delle 8 regioni meridionali come Zes ha consentito anche di superare quelle disparità di trattamento tra territori limitrofi ed ha generato un risultato che è sotto gli occhi di tutti”. Lo ha detto Giosy Romano, coordinatore della Struttura di missione Zes, intervenuto a Napoli, al convegno ‘Sud chiama Europa’. Romano ha riferito che il numero di autorizzazioni uniche rilasciate ad oggi sono 630 che equivalgono ad altrettanti investimenti, per un valore complessivo di circa 12 miliardi di euro e una ricaduta occupazionale “assolutamente straordinaria. Basti pensare – ha proseguito Romano – che il numero degli addetti diretti che promanano da questi titoli autorizzativi è di circa 11mila unità che sommate a quelle che promanano dall’indotto e dall’indiretto sono 34mila nuove unità generate dalle autorizzazioni rilasciate dalla struttura di missione Zes”. L’impatto dello strumento della Zes unica – come evidenziato – si riverbera su tutti i settori indicati dal Pnrr licenziato dalla Corte dei conti lo scorso dicembre. E un accento particolare Romano lo pone sul turismo che “per tanto tempo non è stato annoverato tra i settori collocabili all’interno delle attività produttive e che invece riesce ad attrarre capitali che promanano soprattutto all’estero con la realizzazione di alberghi di grande spessore, di grande lustro che consentiranno anche di conoscere meglio e di più il territorio del Sud”.

