Ronchi, in Italia non tutti remano contro la crisi climatica

agenzia

"Si aggrava rapidamente, ma alcuni rallentano l'impegno"

RIMINI, 05 NOV – “L’aggravamento della crisi climatica” è “molto rapido in Italia” e “resta la principale sfida che dobbiamo affrontare”. Ma l’impegno per combatterla “è ancora troppo poco, perché non remiamo insieme, tutti nella stessa direzione”. Lo ha dichiarato Edo Ronchi, Presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile, commentando la relazione annuale degli Stati generali della green economy, alla fiera Ecomondo di Rimini. “Alcune cose si stanno facendo e alcuni risultati ci sono – ha proseguito Ronchi -: le emissioni di gas serra sono diminuite, le rinnovabili elettriche hanno ripreso a crescere e facciamo passi avanti anche nella circolarità della nostra economia”. Tuttavia secondo Ronchi “alcuni rallentano l’impegno in questo cambiamento per altri obiettivi e altre priorità. Così il quadro complessivo della transizione ecologica risulta variegato, con alti e bassi, con poco slancio, con difficoltà, al di sotto dei suoi potenziali”.

