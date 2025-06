Rossi(Enel), con Pioneer stabilità rete e meno rischi economici

agenzia

Progetto di accumulo energia con Adr complementa le rinnovabili

ROMA, 03 GIU – Il sistema storage “è una tecnologia giovane”, in cui si registra una “discesa di prezzo dovuta all’innovazione di scala”, una tecnologia “che cresce con un tasso di circa il 70% l’anno e cresce insieme alle rinnovabili, perché di fatto le complementa”. Lo ha detto Nicola Rossi, head of innovation Enel, in occasione della presentazione del progetto Pioneer, un innovativo sistema di accumulo di energia rinnovabile che riutilizza batterie di auto elettriche, sviluppato a Fiumicino da Enel e Aeroporti di Roma con l’obiettivo di decarbonizzare lo scalo. “C’è bisogno di una tecnologia che sposti l’energia da quando viene prodotta a quando viene usata. Lo storage fa questo, ma dà anche alla rete stabilità”, in termini di tensione e potenza, e “riduce i rischi economici”, ha proseguito Rossi. Dunque “complementa le rinnovabili ma fornisce anche i servizi che generano valore per il sistema elettrico”. Rossi ha ricordato che Enel già nel 2020 aveva “iniziato a vedere questa possibilità”, sviluppando un impianto più piccolo di stoccaggio ‘Second Life’ per batterie usate delle auto elettriche a Melilla, in Spagna, entrato in funzione nel 2022, impianto che ha “permesso di anticipare il tema e l’importanza dello storage”. “Di fatto – ha spiegato – sono stati ridotti i distacchi di carico per malfunzionamento” e “non ci sono stati fenomeni di degradazione”. “Ci siamo quindi convinti dal punto di vista tecnico che potesse funzionare, abbiamo capitalizzato l’esperienza” e reso possibile uno sviluppo grazie a un finanziamento del Fondo per l’Innovazione della Commissione Europea “che dà continuità al percorso e che fa sì che oggi progetto sia scalabile. Il percorso è arrivato a un ottimo punto, ma – ha concluso – è un punto di partenza e non di arrivo”.

