Ruffini, in due giorni 7 milioni di accessi a precompilata

agenzia

'Mezzo milione l'ha già inviata'

TRENTO, 25 MAG – “A due giorni dall’apertura del canale per il modello precompilato della dichiarazione dei redditi ci sono stati 7 milioni di accessi”. Lo ha detto il direttore Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, nel corso di un incontro nell’ambito del Festival dell’Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma. “Mezzo milione di cittadini – ha aggiunto – l’ha già inviata e sono 100mila in più rispetto allo scorso anno. Due su tre cittadini hanno scelto la modalità semplificata”.

