Rustichelli, in arrivo all’Antitrust altri 2 data scientist

'Da oltre 10 anni siamo in prima linea nell'economia digitale'

ROMA, 24 GIU – “Domani completeremo il processo di selezione per far sì che altri due data scientist si uniscano ai nostri ranghi”. Lo ha affermato il presidente dell’Antitrust, Roberto Rustichelli, al Luiss Research day dove ha dichiarato che la rivoluzione digitale ha sollevato la necessità per le autorità garanti della concorrenza di affinare e ridefinire gli strumenti analitici, le priorità di applicazione e di espandere le proprie competenze tecniche. L’antitrust “ha svolto e continuerà a svolgere un ruolo cruciale nel garantire che i mercati digitali rimangano aperti, competitivi e innovativi”, per Rustichelli. “Il meccanismo principale per raggiungere questo obiettivo è la Rete europea della concorrenza”, ha spiegato il presidente dell’Agcm ricordando che “quattro dei dieci principali casi di antitrust digitale europei sono stati intentati dalle autorità nazionali , compresa quella italiana” che, da oltre un decennio è ” in prima linea nell’intervento antitrust nell’economia digitale” e “attualmente sta indagando su Booking” per comportamenti sui prezzi.

